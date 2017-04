data dodania: 13.04.2017

Jak przygotować się do kontroli z ZUS

Kontrola prowadzona przez ZUS ma na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości oraz uzupełnienie niezbędnej dokumentacji. Dzięki temu chroni prawa ubezpieczonych, świadczeniobiorców i samych płatników składek. W celu sprawnego przebiegu kontroli Departament Kontroli Płatników Składek w ZUS przygotował wskazówki, które mogą pomóc płatnikom składek w przygotowaniu się do niej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ocenia, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych; w szczególności sprawdza, czy:

● prawidłowo zgłosili oni do ubezpieczeń społecznych: siebie, swoich pracowników, inne osoby, które powinni zgłosić do tych ubezpieczeń,

● rzetelnie i prawidłowo obliczają, potrącają i opłacają składki i inne należności, które pobiera ZUS,

● odpowiednio ustalają uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

● prawidłowo wypłacają świadczenia i dokonują rozliczeń, które są z nimi związane,

● w terminie i prawidłowo opracowują wnioski o emerytury i renty,

● właściwie wystawiają zaświadczenia i zgłaszają dane dla celów ubezpieczeń społecznych.

Jeśli płatnik składek zalega z ich opłatą, ZUS może również sprawdzić jego majątek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych analizuje prawdopodobieństwo naruszenia prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych i innych obowiązków płatników składek. Na podstawie tej analizy powstaje roczny plan kontroli.

Kontrola płatników składek w imieniu ZUS

Kontrolę przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Może też w niej uczestniczyć pracownik ZUS, który nie jest inspektorem kontroli, ale przygotowuje się do egzaminu na to stanowisko. Musi jednak mieć odrębne upoważnienie.

Zanim inspektor kontroli ZUS ją rozpocznie, musi pokazać legitymację służbową i doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Powinien przedstawić te dokumenty płatnikowi składek lub osobie, którą ten upoważnił, aby go reprezentowała. Jeśli płatnik składek jest przedsiębiorcą, to ZUS musi doręczyć mu przed kontrolą zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. W takim przypadku inspektor może rozpocząć kontrolę najwcześniej po 7 dniach, ale najpóźniej po 29 dniach od dnia, w którym płatnikowi doręczono takie zawiadomienie. Kontrola może rozpocząć się wcześniej niż po 7 dniach, jeśli płatnik pisemnie wyrazi taką wolę. Jeżeli natomiast upłynie 30 dni od dnia, w którym dostarczono mu zawiadomienie, to przed kontrolą trzeba ponownie mu je przekazać.

