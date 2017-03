data dodania: 30.03.2017

Klasyfikacja usług związanych z eksploatacją samochodów

Zakwalifikowanie do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatku związanego z usługą wymiany bądź naprawy opon wymaga określenia efektów wykonanych prac w kontekście systematyki klasyfikacji budżetowej. W przypadku naprawy lub wymiany opon prawidłowa klasyfikacja wydatku jest niejednoznaczna.

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) nie definiuje, jakie wydatki należy zaliczyć do kosztów remontu, którym może być naprawa opon. Na gruncie prawa budowlanego remont zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane polega na wykonywaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Biorąc pod uwagę usługę polegającą na naprawie uszkodzonej opony, np. w wyniku przebicia, czynność dokonana przez zakład wulkanizacyjny będzie miała na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego bez zwiększania wartości użytkowej obiektu, w tym przypadku opony.

Zgodnie z objaśnieniami załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej), zasadne jest ujęcie wydatku w § 427 „Zakup usług remontowych”, który obejmuje wydatki na zakup usług remontowych (z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410, 417 i 434), w szczególności usługi:

obce o charakterze przemysłowym, polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu,

budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji oraz założeń projektowych,

w zakresie remontów dróg.

Chcąc ustalić odpowiedni paragraf klasyfikacji budżetowej dla wymiany opon, należy – podobnie jak w przypadku naprawy opony – określić zamierzony skutek wykonanej usługi. Okresowa wymiana opon nie jest usługą służącą przywracaniu wartości użytkowej samochodu z wyjątkiem sytuacji, w której warunki użytkowania tego wymagają. Natomiast zakup i wymiana opon zużytych w wyniku eksploatacji będzie podnosiła wartość użytkową pojazdu z uwagi na choćby przywrócenie prędkości, dla której pojazd może poruszać się w sposób bezpieczny.

