data dodania: 08.03.2017

Informowanie zamawiającego o danych dotyczących podwykonawców

Jedną z istotnych zmian, jakie zostały wprowadzone do Prawa zamówień publicznych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r., jest nałożony na wykonawców obowiązek informowania zamawiających o nazwach podmiotów, które jako podwykonawcy będą wykonywać określone części zamówienia.

Zmiany wprowadzone do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych miały na celu m.in. kompleksową regulację kwestii podwykonawstwa. Miały też zapewnić przejrzystość w „łańcuchu” podwykonawców.

Do czasu wejścia w życie tej nowelizacji, podawany w ofercie zakres informacji o podwykonawcach był ograniczony. Zamawiający był uprawniony do żądania wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Mógł też żądać podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Brakowało natomiast podstaw prawnych do weryfikacji podmiotowej podwykonawców, na których zasoby wykonawca nie powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36b ust 1 upzp, w brzmieniu sprzed nowelizacji).

W praktyce, w trakcie realizacji zamówień publicznych, których przedmiotem są zwłaszcza duże inwestycje budowlane (np. budowa dróg czy autostrad), wykonawcy korzystają z reguły z wielu podwykonawców. Aby więc zapewnić zamawiającym informacje na temat tego, kto jest obecny na placach budowy, ustawodawca postanowił doprecyzować ten przepis.

W świetle nowego brzmienia art. 36b ust. 1 upzp, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Oznacza to, że obecnie w każdym przypadku obowiązkiem zamawiającego jest żądanie od wykonawców wskazania takich informacji.

