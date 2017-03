data dodania: 02.03.2017

Kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS

Postanowienia regulaminu nie mogą być sprzeczne z przepisami ustawy o ZFŚS, która w art. 8 ust. 1 wskazuje ogólne podstawy, zgodnie z którymi pracodawca przyznaje świadczenia z ZFŚS. Jedynym kryterium, od którego uzależnione jest przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS, jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

W tym zakresie należy jednak dokonać rozróżnienia dotyczącego rodzaju przyznawanych świadczeń. W odniesieniu do dofinansowania wypoczynku dzieci – pomoc kierowana jest do konkretnego pracownika i nie ma charakteru zbiorczego, dlatego ocena sytuacji socjalnej przy tego typu świadczeniach będzie w pełni stosowana.

W przypadku imprez, czyli świadczeń zbiorowych o równej dostępności dla osób uprawnionych, sądy dosyć regularnie wskazują, że w odniesieniu do nich nie ma wymogu stosowania kryterium socjalnego (przykładowo: wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 14 marca 2013 r., sygn. akt III AUa 1270/12; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 17 marca 2015 r., sygn. akt III AUa 766/14). Przepis art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS nie odnosi się do całości działalności socjalnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej ustawy, a jedynie do ulgowych świadczeń i usług. Regulamin może przewidywać wydatkowanie środków funduszu na inne cele mieszczące się w ramach działalności socjalnej oraz ustalać inne zasady korzystania z tych świadczeń, np. powszechnej dostępności na równych zasadach w zakresie imprez integracyjnych.

Ciekawym w tym kontekście świadczeniem mogą być paczki dla dzieci – przygotowane z okazji świąt lub dnia dziecka. Analiza sytuacji materialnej musiałaby prowadzić albo do pozbawienia niektórych dzieci paczek, albo do różnicowania ich wartości. W obu przypadkach prowadziłoby to do mało przyjemnych sytuacji, w szczególności przy wręczaniu paczek, np. podczas festynu świątecznego dla dzieci. Wydaje się, że na to zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt III AUa 906/12, stwierdzając, że o ile przyznanie paczek świątecznych w równej wysokości może być usprawiedliwione w pewnych sytuacjach charakterem tego świadczenia, o tyle nie sposób znaleźć jakiegokolwiek uzasadnienia przyznania z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim pracownikom równej kwoty w gotówce jako świadczenia socjalnego.

Należy zwrócić uwagę na to, co często pomijane jest przy dyskusjach dotyczących funduszu socjalnego – przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS brane jest pod uwagę nie tylko kryterium materialne, ale również życiowe i rodzinne. Wyróżnienie osób posiadających dzieci w określonym wieku samo w sobie odnosi się już do sytuacji rodzinnej pracownika, poprzez którego dziecko jest uprawnione do korzystania z ZFŚS. Świadczenie to jest zatem przyznawane zgodnie z jednym z kryteriów socjalnych.

