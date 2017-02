data dodania: 24.02.2017

Informowanie zamawiającego o danych dotyczących podwykonawców

Jedną z istotnych zmian, jakie zostały wprowadzone do Prawa zamówień publicznych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r., jest nałożony na wykonawców obowiązek informowania zamawiających o nazwach podmiotów, które jako podwykonawcy będą wykonywać określone części zamówienia.

W świetle nowego brzmienia art. 36b ust. 1 upzp, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Oznacza to, że obecnie w każdym przypadku obowiązkiem zamawiającego jest żądanie od wykonawców wskazania takich informacji.

Jeszcze szerzej zobowiązanie to zostało sformułowane przy zamówieniach na roboty budowlane oraz na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego. W takim przypadku zamawiający ma obowiązek zażądać, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał – jeżeli są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Obowiązkiem wykonawcy pozostaje ponadto informowanie zamawiającego o wszelkich zmianach tych danych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca musi też przekazać zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług (art. 36b ust. 1a upzp).

Jeżeli natomiast przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający może (nie musi) żądać takich danych o podwykonawcach. Dotyczy to też zamówień, które mają być wykonane przez dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

