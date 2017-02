data dodania: 09.02.2017

Ograniczenia realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców

Wykonawca posiada generalne uprawnienie powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Uprawnienie to, co do zasady, przysługuje niezależnie od rodzaju zamówienia. Obowiązujące przepisy o zamówieniach publicznych przewidują jednak trzy okoliczności uzasadniające ograniczenie przez zamawiającego realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców.

Na pierwszą z okoliczności ograniczających powierzenie prac podwykonawcy wskazuje art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 styczna 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (upzp). Stanowi on, że zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane bądź usługi.

Przepisy upzp nie definiują pojęcia „kluczowe części zamówienia”. W literaturze podkreśla się, że przez „kluczowe części zamówienia” należy rozumieć elementy świadczenia mające podstawowe (istotne) znaczenie z punktu widzenia celu zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 11 sierpnia 2015 r. wskazała, że pojęcia tego nie można odnosić do całego zakresu zamówienia tylko dlatego, że każdy z elementów robót ma wpływ na końcowy efekt wykonania całości robót. Taka interpretacja prowadziłaby do całkowitego wyłączenia możliwości powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Byłoby to działanie sprzeczne z generalną zasadą określoną w art. 36a ust. 1 upzp – stanowiącą, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Przepis art. 36a ust. 2 upzp wskazuje więc tylko na wyjątek od tej zasady. Przyznaje zamawiającemu uprawnienie do zastrzeżenia pewnej części zamówienia do osobistego wykonania przez wykonawcę. Jeżeli zamawiający nie skorzysta z tego uprawnienia, to wykonawca może powierzyć realizację nawet całości zamówienia publicznego innemu podmiotowi.

Aby skutecznie skorzystać z zastrzeżenia osobistego wykonawstwa, zamawiający musi wskazać w treści dokumentacji przetargowej, które elementy zamówienia są przez niego definiowane jako kluczowe – a tym samym objęte obowiązkiem osobistego wykonania.

Przeczytaj cały artykuł: Ograniczenia realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców >>