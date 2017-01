data dodania: 18.01.2017

W jakim paragrafie ująć wydatek z tytułu ubezpieczenia budynku

Ubezpieczenie budynku należy ująć na koncie 409 „Pozostałe koszty rodzajowe” w § 443 „Różne opłaty i składki”.

Zgodnie z opisem do konta 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”, służy ono do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach:

● 400 „Amortyzacja”,

● 401 „Zużycie materiałów i energii”,

● 402 „Usługi obce”,

● 403 „Podatki i opłaty”,

● 404 „Wynagrodzenia”,

● 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”.

Na koncie tym ujmuje się w szczególności:

● zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych,

● koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych,

● koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych,

● odprawy z tytułu wypadków przy pracy,

● innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.

