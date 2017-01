data dodania: 17.01.2017

Jakie koszty zaliczyć do wartości początkowej używanego samochodu

O tym, jakie wydatki można zaliczyć do wartości początkowej nabywanego używanego pojazdu, decyduje ich charakter i moment poniesienia. Jeśli jednostka w chwili zakupu planuje wykorzystywanie zakupionego pojazdu dłużej niż przez rok, to powinna zaliczyć go do środków trwałych.

Jednostki budżetowe są zobowiązane do stosowania w prowadzeniu rachunkowości przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wynikających z art. 40 ust. 1, ust. 3 pkt 3 i 4 oraz ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. W odniesieniu do prowadzenia ewidencji środków trwałych oznacza to właściwe stosowanie definicji środka trwałego i jego wartości początkowej.

Bezspornie do wartości początkowej samochodu dostawczego należy zaliczyć cenę nabycia pojazdu zapłaconą sprzedawcy, a także koszty związane z jego przetransportowaniem od sprzedawcy do nabywcy.

Jeśli zakupiony używany pojazd jest w stanie technicznym uniemożliwiającym rozpoczęcie jego eksploatacji albo wymaga przystosowania do celów, w jakich ma być wykorzystywany przez jednostkę, to do wartości początkowej należy doliczyć także wszelkie nakłady związane z naprawami i ulepszeniami poczynione w okresie od zakupu do przyjęcia do użytkowania pojazdu.

W przypadku opłat za przegląd i zarejestrowanie pojazdu uznaje się, że zwiększają one wartość początkową pojazdu, jeśli są niezbędne do tego, aby pojazd ten był dopuszczony do ruchu drogowego, czyli stał się jako środek trwały kompletny i zdatny do użytkowania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 uor.

Kwoty zapłacone tytułem zakupu pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych (standardowo obejmującego ubezpieczenia: OC – od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobie lub w mieniu, AC – na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu oraz NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków) nie wpływają na wartość początkową samochodu, ponieważ zawsze są zaliczane do kosztów bieżących jednostki.

Przeczytaj cały artykuł: Jakie koszty można zaliczyć do wartości początkowej zakupionego używanego samochodu >>