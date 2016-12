data dodania: 30.12.2016

Zwrot podatku od towarów i usług po centralizacji

Dochody i wydatki budżetowe w jednostce budżetowej, w której rozliczany jest podatek od towarów i usług, VAT należny i naliczony z urzędem skarbowym, liczone są w wartościach netto. W sytuacji gdy jednostka budżetowa rozlicza podatek należny i naliczony, dokonuje płatności do urzędu skarbowego różnicą pomiędzy wielkością podatku należnego i naliczonego, a równowartość podatku naliczonego zwracana jest z rachunku dochodów na rachunek wydatków.

Jeżeli w niektórych okresach wpływy z podatku należnego od odbiorców są mniejsze od zapłaconego (związanego z realizacją wydatków) podatku naliczonego, to do czasu zwrotu podatku konieczne jest dokonanie płatności podatku naliczonego ze środków bieżących jednostki, a jeśli do końca roku budżetowego nie nastąpi zwrot tych środków z urzędu skarbowego, to kwotę wydatkowaną na podatek naliczony niezwrócony należy potraktować jako wydatek.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont nie regulują zasad prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych płatności na VAT niezwróconych do końca roku, co daje możliwość odniesienia się do ogólnych zasad uznawania wydatków budżetowych. Każda płatność z rachunku bieżącego jednostki, w tym VAT podlegający zwrotowi, do momentu jego zwrotu powinna być ujmowana jako wydatek.

Środki wydatkowane na VAT naliczony zwracane do końca roku zmniejszają wydatki tego roku, a zwrócone w następnym roku powinny zostać zaliczone do dochodów roku następnego.

