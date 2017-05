data dodania: 23.05.2017

Kolejna weryfikacja składanych plików JPK VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, wykazała niezgodności w plikach przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Chodzi o niezgodności polegające na:

rozbieżnościach w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres, rozbieżnościach co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT, przypadkach uwzględniania w plikach JPK zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Podatnicy otrzymają powiadomienia o niezgodnościach w JPK

W związku z tym w najbliższym czasie podatnicy, u których stwierdzono tego rodzaju przypadki, otrzymają powiadomienia na ten temat w postaci:

e-maila z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl – na adresy elektroniczne lub

wiadomości tekstowej SMS – na numery telefonów,

które wskazali w zgłoszeniach identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych. Powiadomienia, opatrzone podpisem Ministerstwo Finansów, Departament Poboru Podatków, będą zawierać prośbę o sprawdzenie składanych plików JPK i kontakt z właściwym urzędem skarbowym, aby wyjaśnić stwierdzone niezgodności i ewentualnie skorygować złożoną deklarację VAT lub plik JPK_VAT.

UWAGA!

Powiadomienia w formie e-mail i wiadomości tekstowe SMS są generowane automatycznie. Nie należy odpowiadać na takie wiadomości.

Jednocześnie MF informuje, że pisma informacyjne nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i wiadomości SMS nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.

W przypadku otrzymania powiadomienia, wszelkie pytania i wątpliwości, a także wyjaśnienia co do zidentyfikowanych rozbieżności, należy kierować bezpośrednio do właściwych urzędów skarbowych.

Takie działania będą realizowane cyklicznie w sytuacji wystąpienia opisanych niezgodności w przesyłanych plikach JPK.

Źródło: Ministerstwo Finansów