data dodania: 11.05.2017

MEN o nauczaniu indywidualnym

Nauczanie indywidualne a indywidualizacja kształcenia - MEN udzieliło wyjaśnień odnośnie do zmian w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dla dzieci niepełnosprawnych ma być organizowane kształcenie specjalne w szkole, a nie nauczanie indywidualne. MEN podkreśla w komunikacie, że kształcenie specjalne nie oznacza kształcenia w szkole specjalnej. Organizuje się je w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych.

Indywidualne nauczanie nie jest tym samym co indywidualne wsparcie organizowane w szkole dla dziecka niepełnosprawnego. Nauka ucznia niepełnosprawnego odbywa się na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Jeśli wynika to z potrzeb ucznia, wybrane zajęcia mogą być prowadzone w formie indywidualnej w ramach kształcenia specjalnego, a nie w formie indywidualnego nauczania. Takie rozwiązanie MEN chce wprost wskazać w przepisach dotyczących kształcenia specjalnego.

Jedynym powodem objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem powinna być choroba uniemożliwiająca lub utrudniająca uczęszczanie do szkoły na lekcje z klasą, a nie niepełnosprawność. Indywidualne nauczanie to rozwiązanie ostateczne, realizowane w określonym czasie – do chwili, aż stan zdrowia ucznia poprawi się i będzie mógł uczęszczać do szkoły.

Nauczanie indywidualne jest mylone z indywidualizacją kształcenia.

Nie można zastępować indywidualizacji kształcenia oraz odpowiednich dla dziecka form wsparcia nauczaniem indywidualnym. Dzieci, które wymagają wsparcia w nauce, mają mieć zapewnioną pomoc ze strony szkoły – indywidualizację kształcenia, dostosowanie wymagań edukacyjnych, różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czy klasy terapeutyczne. Dyrektor szkoły powinien korzystać z dostępnych możliwości wspierania dziecka.

Nowa ustawa – Prawo oświatowe (art. 11) nakłada na samorządy obowiązek przeznaczania środków na zadania związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w wysokości nie niższej niż otrzymywane na ten cel w subwencji.

Ponadto MEN pracuje nad przygotowaniem szkół do prowadzenia nauczania włączającego. Tworzone są narzędzia diagnostyczne do diagnozowania problemów oraz standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do 2019 r. w każdej szkole ma pracować psycholog i pedagog.

Opinie do projektu rozporządzenia można zgłaszać jeszcze do do 19 maja br.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zobacz projekt rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297457.