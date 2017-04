data dodania: 28.04.2017

Jednorazowy dodatek dla niektórych emerytów i rencistów

Do Sejmu trafił projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r. Określa on warunki nabywania prawa do dodatku oraz zasady wypłaty i finansowania tego dodatku.

Projekt przewiduje, obok waloryzacji wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, wypłatę jednorazowego dodatku do świadczeń, które nie przekraczają kwoty 2 000 zł. Wysokość jednorazowego dodatku dla świadczeń:

do 1000.00 zł wynosić będzie 500.00 zł;

powyżej 1000.00 zł do 1200.00 zł wynosić będzie 400,00 zł;

powyżej 1200.00 zł do 1600.00 zł wynosić będzie 300.00 zł;

powyżej 1600.00 zł do 2000.00 zł wynosić będzie 200.00 zł.

W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jeden dodatek. Podstawą ustalenia prawa i wysokości dodatku będzie suma przysługujących świadczeń.

W przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnionych będzie więcej niż jedna osoba, przysługiwać będzie jeden dodatek.

Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane analogicznie również do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent socjalnych. Proponuje się, by dodatki zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń, przypadającym w lipcu. Decyzje w sprawie jednorazowego dodatku będą wydawać i dodatek ten wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i dodatek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata jednorazowego dodatku w terminie zbieżnym z terminem waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych ograniczy koszty jego obsługi.

Kwota dodatku będzie wolna od podatku dochodowego i nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z kwoty tej nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Dodatek oraz koszty jego obsługi będą finansowane ze środków budżetu państwa.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2017 r.

Oprac. Alicja Fal