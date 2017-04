data dodania: 28.04.2017

W jakiej formie zaległe deklaracje VAT-7

Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 r. wprowadzono obowiązek składania większości deklaracji VAT (tj. deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-13 oraz VAT-14) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wynika to z dodanego od 1 stycznia 2017 r. art. 99 ust. 11b ustawy o VAT.

Obowiązek ten w 2017 r. obejmuje jednak tylko niektórych podatników. Pozostali podatnicy będą obowiązani składać deklaracje VAT za pomocą środków elektronicznych dopiero od 1 stycznia 2018 r. (zob. art. 16 ustawy nowelizującej z 1 grudnia 2016 r.).

Podatnicy mający obowiązek składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Obowiązek składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej Podatnicy Termin objęcia obowiązkiem składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej Podatnicy obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE 1 stycznia 2017 r. Podatnicy będący dostawcami towarów z zał. nr 11 do ustawy o VAT lub świadczącymi usługi z zał. nr 14 do ustawy o VAT, objętych odwrotnym obciążeniem, lub nabywcami tych towarów lub usług 1 stycznia 2017 r. Płatnicy, którzy sporządzają PIT za dany rok za więcej niż 5 podatników, oraz biura rachunkowe składające deklaracje w imieniu swoich klientów 1 stycznia 2017 r.

Nasuwa się jednak pytanie, czy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy, które wprowadzają obowiązek składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mają zastosowanie do deklaracji dotyczących okresów sprzed 1 stycznia 2017 r. Aby na nie odpowiedzieć, należy sięgnąć do przepisów przejściowych ustawy nowelizującej. Otóż z art. 14 ustawy nowelizującej wynika, że przepisy art. 99 ustawy o VAT w nowym brzmieniu, tj. od 1 stycznia 2017 r., stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. Powoduje to, że zaległe deklaracje VAT za okresy rozliczeniowe z 2016 r. oraz lat wcześniejszych mogą być składane zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie papierowej. Przy czym dotyczy to również podatników obowiązanych od 1 stycznia 2017 r. do składania deklaracji VAT w formie elektronicznej.

UWAGA!

Obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej dotyczy okresów rozliczeniowych począwszy od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 r. Nowe przepisy nie mają zastosowania do deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe przypadające przed 1 stycznia 2017 r.

Zatem można, składając obecnie zaległe deklaracje VAT-7 za poprzednie lata oraz "czynny żal", uczynić to w formie papierowej.

Czytaj więcej w artykule: "W jakiej formie złożyć zaległe deklaracje VAT-7 dotyczące lat ubiegłych" >>