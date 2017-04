data dodania: 26.04.2017

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje emerytom

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje emerytom, nawet tym, którzy zawiesili prawo do emerytury w związku z pracą - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zgodne z Konstytucją są przewidujące to przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

We wtorek 25 kwietnia 2017 r. po niejawnej rozprawie prezes TK ogłosiła wyrok w sprawie P 34/15, będący odpowiedzią na pytanie prawne sądu w Gliwicach. Sąd miał wątpliwości, czy zgodne z konstytucją są przepisy, pozbawiające świadczenia rehabilitacyjnego ubezpieczonego, który ma ustalone prawo do emerytury, ale jej wypłata została zawieszona, ponieważ kontynuuje on zatrudnienie.

Sąd pytał czy nie narusza to konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej w związku z zawartym w ustawie zasadniczej prawem do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.

TK w pięcioosobowym składzie orzekł jednogłośnie: Art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372, 960, 1265, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 396) w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego ubezpieczonemu mającemu ustalone decyzją organu rentowego prawo do emerytury, której wypłata została zawieszona z powodu kontynuowania zatrudnienia, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Sędzia sprawozdawca podnosił w uzasadnieniu, że świadczenie rehabilitacyjne, które przysługuje po długotrwałym zwolnieniu lekarskim, ma zabezpieczyć pieniądze osobie, która znalazła się w sytuacji, w której nie ma środków utrzymania.

Tłumaczył, że emeryt z przyznanym prawem do emerytury, który zawiesił jej wypłatę w związku z podjęciem zatrudnienia nie jest w takiej sytuacji. Przypomniał, ze świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest po wyczerpaniu okresu zwolnienia lekarskiego, jeśli osoba nie kwalifikuje się do renty, a rokuje powrót do zdrowia i pracy.

Emeryt nie jest w sytuacji braku środków utrzymania, ponieważ wystarczy rozwiązać stosunek pracy i powiadomić zakład emerytalny o odwieszeniu świadczenia - tłumaczył sędzia sprawozdawca. Zaznaczył, że samo opłacanie składki nie uprawnia do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego, trzeba spełnić jeszcze inne kryteria.

Podkreślał, że długotrwałe zwolnienie lekarskie daje czas - w ocenie składu orzekającego w tej sprawie - by zdecydować o powrocie na emeryturę, gdy ma się świadomość, że zgodnie z przepisami świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje.

Prezes TK ogłosiła, że wyrok jest prawomocny i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Źródło: Trybunał Konstytucyjny