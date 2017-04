data dodania: 13.04.2017

UZP: aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła „Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”. Dokument ten nakłada na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej obowiązek uwzględniania aspektów społecznych – w tym w szczególności klauzul społecznych, w możliwie jak najszerszym zakresie oraz w jak największej liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Kierownicy jednostek administracji rządowej są zobowiązani do dokonania, przy sporządzaniu planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdy rok budżetowy, wstępnej analizy możliwości uwzględnienia aspektów społecznych w planowanych do udzielenia zamówieniach oraz pogłębionej analizy w tym zakresie na etapie przygotowania konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia, a także do uwzględniania tych aspektów we wszystkich zamówieniach, w których pogłębiona analiza na taką możliwość wskazała.

Ponadto, kierownikom jednostek administracji rządowej zaleca się dokonywanie oceny możliwości uwzględnienia aspektów społecznych także przy udzielaniu zamówień publicznych nieobjętych procedurami określonymi w przepisach upzp oraz uwzględnianie tych aspektów we wszystkich zamówieniach, w których jest to możliwe.

W nowych Zaleceniach Rady Ministrów uwzględniono zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020, z późn. zm.), które wprowadziły nowe rozwiązania oraz dokonały modyfikacji dotychczasowych instrumentów umożliwiających uwzględnienie aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zalecenia Rady Ministrów rozszerzyły obowiązek sprawozdawczy na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej, dokonując przy tym zmiany sposobu przekazywania przez te jednostki informacji o udzielonych zamówieniach uwzględniających aspekty społeczne. Realizacja sprawozdawczości na nowych zasadach dokonywana jest w ramach rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, o którym mowa w art. 98 upzp.

Zniesiono tym samym dotychczasowy obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych osobnej informacji o stosowaniu klauzul społecznych.

Jednocześnie tracą moc „Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych" z dnia 28 lipca 2015 r.

Zobacz też:

Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych >>

Wzór formularza rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach- załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038) >>

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych