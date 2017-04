data dodania: 06.04.2017

ZUS: schemat kontroli płatników składek

Kontrola prowadzona przez ZUS ma na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości oraz uzupełnienie niezbędnej dokumentacji. Dzięki temu chroni prawa ubezpieczonych, świadczeniobiorców i samych płatników składek. W celu sprawnego przebiegu kontroli Departament Kontroli Płatników Składek w ZUS przygotował wskazówki, które mogą pomóc płatnikom składek w przygotowaniu się do niej.

Zakres kontroli ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ocenia, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych; w szczególności sprawdza, czy:

prawidłowo zgłosili oni do ubezpieczeń społecznych: siebie, swoich pracowników, inne osoby, które powinni zgłosić do tych ubezpieczeń,

rzetelnie i prawidłowo obliczają, potrącają i opłacają składki i inne należności, które pobiera ZUS,

odpowiednio ustalają uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

prawidłowo wypłacają świadczenia i dokonują rozliczeń, które są z nimi związane,

w terminie i prawidłowo opracowują wnioski o emerytury i renty,

właściwie wystawiają zaświadczenia i zgłaszają dane dla celów ubezpieczeń społecznych.

Jeśli płatnik składek zalega z ich opłatą, ZUS może również sprawdzić jego majątek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych analizuje prawdopodobieństwo naruszenia prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych i innych obowiązków płatników składek. Na podstawie tej analizy powstaje roczny plan kontroli.

Kontrola płatników składek w imieniu ZUS

Kontrolę przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Może też w niej uczestniczyć pracownik ZUS, który nie jest inspektorem kontroli, ale przygotowuje się do egzaminu na to stanowisko. Musi jednak mieć odrębne upoważnienie.

Zanim inspektor kontroli ZUS ją rozpocznie, musi pokazać legitymację służbową i doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Powinien przedstawić te dokumenty płatnikowi składek lub osobie, którą ten upoważnił, aby go reprezentowała. Jeśli płatnik składek jest przedsiębiorcą, to ZUS musi doręczyć mu przed kontrolą zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. W takim przypadku inspektor może rozpocząć kontrolę najwcześniej po 7 dniach, ale najpóźniej po 29 dniach od dnia, w którym płatnikowi doręczono takie zawiadomienie. Kontrola może rozpocząć się wcześniej niż po 7 dniach, jeśli płatnik pisemnie wyrazi taką wolę. Jeżeli natomiast upłynie 30 dni od dnia, w którym dostarczono mu zawiadomienie, to przed kontrolą trzeba ponownie mu je przekazać.

Jeżeli inna uprawniona instytucja publiczna właśnie kontroluje działalność gospodarczą płatnika składek, to inspektor kontroli ZUS jej nie rozpoczyna. Może ustalić inny jej termin.

Inspektor kontroli ZUS prowadzi ją w siedzibie płatnika składek i tam, gdzie prowadzi on działalność. Inspektor może przeprowadzić kontrolę w innym miejscu, w którym płatnik składek przechowuje dokumentację, jednak pod warunkiem, że płatnik się na to zgodzi. Kontrolę można przeprowadzić w placówce ZUS, jeżeli to usprawni kontrolę. Jest to możliwe nawet, jeżeli zapewniono odpowiednie warunki techniczne w siedzibie płatnika czy tam, gdzie prowadzi on działalność. Jednak tylko wtedy, gdy płatnik składek wyrazi na to zgodę na piśmie.

Inspektor może prowadzić czynności kontrolne w placówce ZUS bez zgody płatnika składek, jeżeli:

ich charakter tego wymaga,

trzeba przesłuchać świadka, ubezpieczonego – byłego pracownika płatnika składek,

płatnik składek nie zgłosił do ZUS zmiany adresu swojej siedziby,

płatnik nie wykreślił bądź nie zmienił adresu siedziby firmy w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, a pod adresem tam zapisanym nie prowadzi działalności.

Czas trwania kontroli

Jeżeli płatnik nie jest przedsiębiorcą – kontrola nie powinna trwać dłużej niż miesiąc. Jeśli trzeba pozyskać dowody ze źródeł osobowych, opinię z innych instytucji, to i tak nie powinna ona trwać dłużej niż dwa miesiące.

Jeżeli płatnik składek jest przedsiębiorcą – w jednym roku kalendarzowym kontrola nie może przekraczać:

12 dni roboczych – jeśli jest mikroprzedsiębiorcą,

18 dni roboczych – jeśli jest małym przedsiębiorcą,

24 dni roboczych – jeśli jest średnim przedsiębiorcą,

48 dni roboczych – jeśli jest innym przedsiębiorcą.

Obowiązki i prawa płatnika składek podczas kontroli

Płatnicy składek powinni:

udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji, które wiążą się z zakresem kontroli (książkę kontroli, upoważnienia, protokoły kontroli, pozostałą dokumentację),

udostępnić do oględzin składniki majątku,

sporządzić i wydać kopie dokumentów, które wiążą się z zakresem kontroli,

zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych,

udzielać wyjaśnień,

przedstawić polskie tłumaczenie dokumentacji, którą sporządzono w języku obcym.

Zakończenie kontroli

Kontrola kończy się w dniu doręczenia protokołu kontroli płatnikowi składek. Za datę doręczenia protokołu kontroli przyjmuje się datę wysłania za pośrednictwem poczty lub datę osobistego doręczenia protokołu kontroli przez inspektora kontroli ZUS.

Inspektor sporządza protokół kontroli w dwóch jednakowych egzemplarzach. Jeden z nich otrzymuje płatnik składek. Inspektor kontroli ZUS opisuje w protokole, co podczas niej ustalił.

Protokół kontroli powinien zawierać następujące informacje:

oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS,

dane kontrolowanego płatnika składek,

dane inspektora/inspektorów kontroli ZUS, którzy przeprowadzali kontrolę,

zakres kontroli,

czas trwania czynności kontrolnych, z uwzględnieniem przerw w czasie trwania kontroli,

opis ustaleń z kontroli z podaniem podstaw prawnych,

przedstawienie dowodów,

pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń,

pieczęć i podpis inspektora/inspektorów kontroli ZUS,

informacje o wpisie do książki kontroli.

Płatnik składek ma prawo złożyć pisemne zastrzeżenia do ustaleń inspektora kontroli ZUS – w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzyma protokół. Powinien równocześnie wskazać stosowne dowody. Inspektor musi rozpatrzyć te zastrzeżenia i w razie potrzeby wykonać dodatkowe czynności kontrolne. Powinien na piśmie poinformować płatnika składek, jak rozpatrzył jego zastrzeżenia.

Gdy upłynie termin, w którym płatnik składek może zgłosić zastrzeżenia, musi on złożyć dokumenty korygujące. Ma na to 30 dni od dnia, w którym otrzymał protokół kontroli. Jeżeli tego nie zrobi, ZUS wydaje decyzję po miesiącu, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – po dwóch miesiącach. Płatnik musi wtedy złożyć dokumenty korygujące w terminie 7 dni od daty, w której uprawomocniła się decyzja ZUS.

Najważniejsze przepisy:

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w szczególności rozdział 10.

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - przede wszystkim rozdział 5.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych