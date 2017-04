data dodania: 05.04.2017

Gospodarowanie mieniem publicznym – nowe przepisy

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, przedłożone przez ministra, członka Rady Ministrów.

W rozporządzeniu określono szczegółowe zasady gospodarowania mieniem publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wyłaniania z tego mienia majątku zbędnego

i zużytego oraz postępowania z nim.

Rozporządzenie określa dwie podstawowe zasady gospodarowania składnikami majątku jednostki (organu administracji publicznej).

Po pierwsze, zobowiązuje jednostkę do wykorzystywania składników majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych do realizacji swoich zadań oraz gospodarowania nimi w sposób oszczędny i racjonalny. Po drugie, jednostka musi utrzymać mienie ruchome w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania.

Przyjęte rozporządzenie stanowi wykonanie przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia.

Źródło: Kancelaria Premiera