data dodania: 05.04.2017

Świadczenia rodzinne – propozycje zmian

Rada Ministrów przyjęła dokument „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zawiera on ocenę i propozycje zmian w polityce wsparcia rodziny.

Program „Rodzina 500 plus”

Rząd nie będzie zmieniał podstawowych zasad funkcjonowania programu.

Można natomiast m.in. rozważyć zmianę przepisów dotyczących przyznawania świadczenia 500 plus osobom samotnie wychowującym dzieci oraz doprecyzować przepisy, które obecnie pozwalają na dopasowywanie wysokości wynagrodzenia do kryterium dochodowego, co umożliwia uzyskanie prawa do świadczenia już na pierwsze dziecko. Zaproponowano także kontynuację prac nad dalszą cyfryzacją procesu ubiegania się o świadczenie wychowawcze mającego na celu stałe zwiększanie liczby wniosków składanych przez Internet.

Świadczenia rodzinne

Do dochodu stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych nie jest wliczane świadczenie wychowawcze, przyznawane w ramach programu „Rodzina 500+”. Takie rozwiązanie oznacza, że realna wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego jest znacznie wyższa. Należy też podkreślić, że znacznie wzrósł udział wydatków na świadczenia opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Można spodziewać się propozycji zmian w tym zakresie.

Dodatkowo, jak konkluduje dokument, wprowadzony od 1 stycznia 2016 r., tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”, przewidujący stopniowe obniżanie wysokości zasiłków rodzinnych i dodatków o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego, nie sprawdził się. Konieczna jest jego gruntowana analiza.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

W dokumencie zaproponowano wprowadzenie tzw. pakietu alimentacyjnego, który ma poprawić ściągalność alimentów.

Karta Dużej Rodziny

Należy rozważyć uatrakcyjnienie KDR. Chodzi o to, aby dostosować ją do postępu technologicznego, rozszerzyć wiedzę na temat zniżek ofertowych przez podmioty uczestniczące w programie KDR, zachęcić nowe firmy do prowadzenia polityki odpowiedzialnego biznesu przez włączanie się w działania na rzecz rodzin wielodzietnych. Zasadne wydaje się też rozważenie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do posiadania KDR także o rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Instytucje opieki nad dziećmi do 3 lat

Ministerstwo rozważa zwiększenie środków publicznych na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Wynika to z konieczności zapełnienia swoistej luki w systemie opieki nad dzieckiem między ukończonym przez nie 1. rokiem życia (zapewniona opieka rodzica ze względu na urlop rodzicielski) a 3. rokiem życia (od września 2017 r. zapewnione jest miejsce w publicznym przedszkolu także dla 3-latków).

Rozważane jest przekazanie dodatkowych środków z Funduszu Pracy na poprawę dostępności miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz obniżenie kosztów opłat za miejsca w tych placówkach ponoszonych przez rodziców. Z sygnałów docierających do resortu wynika, że jedną z głównych barier związanych z trudnościami w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi jest brak dostępnej opieki dla najmłodszych dzieci.

Źródło: Kancelaria Premiera