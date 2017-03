data dodania: 29.03.2017

Wstępnie wypełnione PITy za 2016 r.

Ministerstwo Finansów od 18 marca uruchomiło usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filled tax Return) PIT-37 do rozliczenia za rok 2016.

Chodzi o wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za rok 2016:

PIT-37 - sporządzane będzie na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A,

- sporządzane będzie na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A, PIT-38 dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych, sporządzane będzie na podstawie informacji PIT-8C.

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR polega na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego – w tym roku będzie to PIT-37 i PIT-38 za rok 2016. PFR to dodatkowa pomoc przy składaniu zeznania podatkowego, tak by było jeszcze prostsze, gdyż podatnik nie musi wypełniać sam zeznania podatkowego – robi to za niego administracja skarbowa.

Usługa ta nie polega na tym, że to administracja skarbowa składa za nas zeznanie – jest to propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać lub nie. Jeśli podatnik skorzysta z usługi PFR to powinien sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację. Może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia, oraz kwotę 1% dla wskazaną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego.

Wstępnie wypełnione zeznanie ma ograniczać do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda, prostota i szybkość.

Nadal dostępne pozostaje składanie zeznań podatkowych na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.

UWAGA!

Od 15 marca 2017 r. na stronie Portalu Podatkowego uruchomiona została takżę nowa usługa udostępnienia zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ oraz złożenia oświadczenia o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP.

Źródło: Ministerstwo Finansów