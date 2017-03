data dodania: 28.03.2017

Jak klasyfikować zakup startera do telefonu komórkowego

W jakim paragrafie zaksięgować zakup startera o wartości 50 zł do telefonu komórkowego – 421 czy 436?

Wartość „startera” nie gra roli, a kartę prepaid (przedpłaconą usługę) należy klasyfikować w paragrafie 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”, z powodu braku objaśnień do tego paragrafu (pozwalających na wyłączenia), a ostatnio także z powodu konieczności ich rejestrowania, co umożliwia korzystanie z usług telekomunikacyjnych przypisanych do danego startera.

Odp. Piotr Wieczorek