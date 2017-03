data dodania: 16.03.2017

Jak poprawnie złożyć PIT-WZ

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Za jego pomocą przesyła się do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, (np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego). Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PITWZ przygotuje zeznanie podatkowe.

1) PIT-WZ może złożyć podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który uzyskuje dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych).

2) Nie ma znaczenia czy podatnik rozlicza się sam, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

3) Wniosek o sporządzenie zeznania można złożyć wyłącznie elektronicznie (za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje albo bankowości elektronicznej).

UWAGA! Jeśli składa się PIT-WZ przez Portal Podatkowy lub e-Deklaracje trzeba pamiętać, aby podpisać go za pomocą kwoty przychodu za rok 2015 lub podpisem elektronicznym. Jeśli składa się wniosek za pośrednictwem Portalu Podatkowego, można go podpisać również profilem zaufanym. Jeśli PIT-WZ składany jest przez stronę banku należy skorzystać z danych uwierzytelniających, które bank stosuje do weryfikacji

w drodze elektronicznej posiadacza rachunku.

Jakie dane wpisać do PIT-WZ dane identyfikacyjne, takie jak w każdym składanym zeznaniu PIT (przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem, także dane małżonka) oraz informacje:

o kosztach uzyskania przychodów (podstawowe, czy podwyższone, czy też o wysokości wydatków faktycznie poniesionych)

o korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej,

o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli chcemy zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci,

o liczbie dzieci i ich danych identyfikacyjnych, a także o kwocie ulg na dzieci,

o nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, jeżeli chcemy przekazać jej 1% podatku należnego

o adresie poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy prześle informację o sporządzeniu zeznania podatkowego.

4) Wniosek, w zakresie dochodów za 2016 r., można złożyć między

15 marca a 18 kwietnia 2017 r.

5) Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni prześle na podany

we wniosku PIT-WZ adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do sporządzonego zeznania podatkowego. Po kliknięciu w link oraz wprowadzeniu kodu otrzymanego wraz z linkiem uzyskuje się dostęp do zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym.

6) Można zaakceptować lub odrzucić przedstawione zeznanie. Jest na to czas do upływu terminu składania zeznań (w 2017 r. to 2 maja). Jeżeli nie podejmie się w tym terminie żadnych czynności, zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.

7) Można złożyć korektę zeznania. Jeśli chce się je poprawić, samodzielnie należy złożyć korektę.

Źródło: Ministerstwo Finansów