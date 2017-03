data dodania: 10.03.2017

Zmiany w spółdzielniach socjalnych

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych na nowo definiuje działalność spółdzielni oraz wzmacnia pozycję jej pracowników. Obecnie projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Co się zmieni?

5 najważniejszych zmian:

Wzmocnienie roli pracowników spółdzielni socjalnych, którzy nie są jej członkami.

Ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnej.

Ułatwienie funkcjonowania spółdzielni socjalnej – nowe instrumenty wsparcia z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej dla uczestników WTZ.

Podniesienie rangi spółdzielczości socjalnej – wpis do działu administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne.

Czym jest spółdzielnia socjalna?

Spółdzielnia socjalna ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej