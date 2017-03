data dodania: 02.03.2017

Minimalna stawka godzinowa musi być przestrzegana

Realizacji przepisów dotyczących przestrzegania minimalnej stawki godzinowej poświęcono spotkanie z dziennikarzami, które odbyło się 1 marca w MRPiPS. Wzięli w nim udział: minister Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu Stanisław Szwed, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska i Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.

Przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł dla określonych umów cywilno-prawnych obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Ta kwota będzie corocznie waloryzowana – tak jak płaca minimalna.

Minister przypomniała, że w ustawie zawarto szczególną ochronę pracowników, gwarantując im zakaz zrzekania się minimalnej stawki godzinowej, obowiązek wypłacania jej regularnie i jedynie w formie pieniężnej.

Niestety zdarzają się już próby omijania tych przepisów przez niektórych pracodawców.– To krzywdzi najmniej zarabiających pracowników i jest formą nieuczciwej konkurencji wobec tych przedsiębiorców, którzy je stosują – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Wszystkie sygnały, dotyczące nieprawidłowości przy stosowaniu minimalnej stawki godzinowej, docierające do MRPiPS, są niezwłocznie kierowane do Głównego Inspektora Pracy.

Wiceminister Stanisław Szwed przypomniał, że w Polsce na umowy cywilno-prawne jest zatrudnionych 1,3 mln pracowników. – Te rozwiązania regulują sytuacje wielu z nich – mówił. – Dlatego została podjęte wspólne działania MRPiPS, ZUS i PIP, by próby ich omijania były piętnowane, ścigane, a minimalna stawka godzinowa była wypłacana.

Wiceminister Szwed zadeklarował, że jeśli te działania nie przyniosą efektu, możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych regulacji – dotyczących np. ewidencjonowania czasu pracy czy ograniczenia katalogu umów o dzieło, na które często bezpodstawnie są zamieniane umowy o pracę.

- W tym roku ponad 20 tys. kontroli poświęcimy przestrzeganiu przepisów związanych z minimalną stawka godzinową – powiedział Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Z dotychczas przeprowadzonych działań wynika, że 80 proc. przedsiębiorców właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków – Musimy jednak zlikwidować ten pozostały margines – deklarował Giedrojć.

Główny Inspektor Pracy wyjaśnił, że pierwsza kontrola, zwłaszcza w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, ma charakter instruktażowy i nie kończy się karą. Inspektorzy wracają po miesiącu i ponownie sprawdzają firmę. Jeśli znów trafia na nieprawidłowości, mogą nałożyć mandat w wysokości 1-2 tys. zł lub skierować sprawę do sądu. Tu kara może wynieść nawet 30 tys. zł – Tak postępujemy w przypadku przedsiębiorców świadomie łamiących prawo i wykorzystujących pracowników – mówił Giedrojć.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej