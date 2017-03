data dodania: 02.03.2017

Nie będzie akcyzy od samochodów osobowych?

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Przedmiotem projektowanych przepisów jest likwidacja opodatkowania akcyzą samochodów osobowych.

Na liście wyrobów akcyzowych określonej w dyrektywie o podatku akcyzowym, a więc produktów które państwa członkowskie są zobowiązane objąć podatkiem akcyzowym, nie zostały wymienione samochody osobowe. W rzeczywistości, Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, które stosuje opodatkowanie akcyzą dla importu samochodów osobowych.

Według projektodawcy, opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych jest nieuzasadnione i podatek ten powinien zostać zniesiony, ponieważ prowadzi on do nadmiernego opodatkowania samochodów osobowych w Polsce. Objęcie samochodów akcyzą przyczynia się do nałożenia na Obywateli ciężaru opodatkowania niewspółmiernego do panujących w Polsce uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Przede wszystkim jednak, objęcie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych w praktyce prowadzi do podwójnego opodatkowania tego samego towaru. Obecnie bowiem ustawodawca opodatkowuje akcyzą samochody, najpierw w momencie ich nabycia, a następnie w trakcie ich używania, poprzez objęcie akcyzą paliwa do samochodów osobowych.

Projektodawca przewiduje, że likwidacja akcyzy od samochodów osobowych przede wszystkim spowoduje obniżenie ceny nowych samochodów sprzedawanych w kraju. Na zmianie przepisów zyskają więc w największym zakresie Obywatele, dla których nabycie nowego samochodu będzie łatwiejsze.

Według projektodawcy, pozytywnym efektem zmian powinno być więc odmłodzenie parku samochodowego w Polsce.

Konsekwentnie, likwidacja akcyzy od samochodów osobowych może przyczynić się do większej ochrony środowiska i zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach, w związku z łatwiejszym dostępem Obywateli do nowszych aut.

Projekt powinien również przyczynić się do likwidacji zjawiska polegającego na rejestracji samochodów osobowych przez Polaków poza Polską, czyli np. w Czechach, na Słowacji lub Niemczech.

Przewiduje się że nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Oprac. Alicja Fal