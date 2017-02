data dodania: 24.02.2017

Wprowadzono poprawki do projektu zmian w KAS

Sejmowa komisja finansów publicznych wprowadziła poprawki zaproponowane przez sejmowych legislatorów do projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt przewiduje m.in. likwidację podwójnych odpraw dla celników.

Kontrowersje wzbudziła m.in. zaproponowana w rządowym projekcie zmiana pozbawiająca celników prawa do podwójnych odpraw. Obecny na posiedzeniu wiceminister finansów, szef KAS Marian Banaś tłumaczył, że intencją rządu było to, aby funkcjonariusze Służby Celnej byli traktowani na równi z funkcjonariuszami policji oraz funkcjonariuszami straży granicznej.

"Chodzi o to, że tutaj może dojść do zbiegu uprawnień do świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem z pracy, czy służby i nabycia prawa do emerytury. Mieliby oni podwójnie wypłaconą odprawę. W naszym odczuciu byłoby to społecznie niesprawiedliwe. W związku z tym przyjęliśmy takie rozwiązanie" - tłumaczył Banaś.

Na początku grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zakłada ona, że służba celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa zostaną 1 marca 2017 r. skonsolidowane i przekształcone w KAS. Na początku grudnia na stanowisko szefa KAS został powołany Marian Banaś.

W środę (22 lutego br.) podczas pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o KAS Banaś tłumaczył, że zmiany pozwolą m.in. - jeszcze przed marcem br. - powołać zastępców szefa KAS, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jego zastępcę, dyrektora izby administracji skarbowej i jego zastępcę, naczelnika urzędu celno-skarbowego i jego zastępcę oraz dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości i jego zastępcę.

Jak przekonywał, podczas listopadowych prac nad ustawą o KAS procedowane były inne ustawy, których wtedy nie można było zharmonizować. Chodzi przede wszystkim o nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług z grudnia ub. roku. Ustawą tą wprowadzone zostały dodatkowe rozwiązania, mające na celu poprawę ściągalności podatku – tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. Rozwiązania te zostały wprowadzone przez zmiany obowiązujących już przepisów, jak i wprowadzenie zupełnie nowych regulacji. Część zmienianych przepisów zawarta została również w ustawie – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Jak wskazał, podobna sytuacja wystąpiła w przypadku nowelizacji ustawy z końca listopada 2016 r. dotyczącej kierujących pojazdami.

Projekt nowelizacji o KAS zakłada też m.in. zamiany w ustawie o służbie cywilnej, co ma pozwolić na jednoznaczne określenie statusu pracowników Krajowej Informacji Skarbowej oraz izb administracji skarbowej jako członków korpusu służby cywilnej.

Znowelizowane przepisy powinny wejść w życie przed 1 marca br., kiedy ma zacząć działać KAS.

Źródło: PAP