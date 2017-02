data dodania: 17.02.2017

Ekwiwalent za dojazdy do pracy a ZUS

Ekwiwalent pieniężny za dojazd do pracy, wypłacany przez pracodawcę w formie ryczałtu, nie jest wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorca chciał dać pracownikom ekwiwalent za dojazd do i z pracy. Byłby on wypłacany w formie ryczałtu uzależnionego od limitu kilometrów ustalonego z każdym pracownikiem, w zależności od odległości miejsca zamieszkania do pracy. Ekwiwalenty wynikałyby z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu. Firma chciała wiedzieć, czy wypłacane środki podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. 2015 r. nr 2236 ze zm.). Zdaniem przedsiębiorcy tak właśnie powinno być.

ZUS miał odmienne zdanie (decyzja ZUS oddział w Lublinie z 2 lutego 2017 r. - DI/200000/43/36/2017). Twierdził, że przepis wskazany przez wnioskodawcę nie obejmuje ekwiwalentów z tytułu ponoszonych przez pracowników kosztów przejazdów. Dlatego składki nie powinny być naliczane od przychodu, jaki pracownik uzyskuje, korzystając z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. W ocenie ZUS należy przez to rozumieć korzystanie z transportu publicznego na podstawie przekazywanych przez pracodawcę biletów lub z transportu organizowanego przez firmę.

oprac. Paulina Szewioła