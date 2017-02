data dodania: 10.02.2017

Przechowywanie dowodów księgowych w formie elektronicznej

Z dniem 26 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, wprowadzona ustawą z 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 61). Nowelizacja w głównej mierze odnosi się do uproszczeń, jakie będą mogły stosować w ewidencji księgowej i sprawozdaniach finansowych organizacje pozarządowe (nienależące do sektora finansów publicznych) oraz jednostki tzw. mikro i małe, a także do szczególnych zasad rachunkowości towarzystw ubezpieczeniowych i zasad sporządzania sprawozdań finansowych przez grupy kapitałowe. Do uregulowań istotnych dla jednostek organizacyjnych sektora publicznego należy zmiana art. 73 ust. 2 uor, dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych w formie elektronicznej.

Dotychczas treść dowodów księgowych – poza dokumentami dotyczącymi przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczącymi umowami i innymi ważnymi dokumentami określonymi przez kierownika jednostki – mogła być przenoszona na informatyczne nośniki danych, pozwalające zachować w trwałej i niezmienionej postaci zawartość tych dowodów dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki.

Obecnie przepisy nie określają terminu archiwizowania treści dowodów księgowych w podany sposób. Ponadto uor stanowi, że wydruk dokonany z systemu komputerowego jest dowodem równoważnym z dowodem księgowym, z którego treść została przeniesiona na informatyczny nośnik danych.

Nowe rozwiązania powinny więc ułatwić prowadzenie rachunkowości i archiwizację dokumentacji techniką komputerową.

Zmiany weszły w życie z dniem 26 stycznia 2017 r. i w części dotyczącej zmienionych zasad sporządzania sprawozdań finansowych będą miały zastosowanie do sprawozdań za 2017 r.

Źródło: PORADNIK Rachunkowości Budżetowej