data dodania: 09.02.2017

Emerytury od marca 2017 r.

Od 1 marca 2017 r. nastąpi podwyższenie kwoty najniższej emerytury oraz innych świadczeń.

Sejm podwyższył od 1 marca 2017 r. miesięczne kwoty przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższej emerytury, najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz najniższej renty rodzinnej do wysokości 1000 zł (obecnie 882,56 zł) oraz najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - do wysokości 750 zł (obecnie 676,75 zł).

Jednocześnie, w ramach waloryzacji w 2017 r., wysokość wszystkich świadczeń z FUS została podniesiona wskaźnikiem 100,73%, przy czym podwyżka wynikająca z waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 10 zł (proporcjonalnie mniej przy emeryturach częściowych i rentach z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Zmiany wprowadza ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2 stycznia 2017 r. poz. 2).

oprac. Anna Seroczyńska