data dodania: 08.02.2017

ABC segregacji odpadów od lipca 2017 r.

Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Ministerstwo Ochrony Środowiska przygotowało krótką „ściągawkę” wyjaśniającą kwestię nowych zasad segregacji odpadów:

Gdzie wyrzucić konkretny odpad?

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

katalogi, ulotki, prospekty,

gazety i czasopisma,

papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

zeszyty i książki,

papier pakowy,

torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

papieru lakierowanego i powleczonego folią,

papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

kartonów po mleku i napojach,

papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

tapet,

pieluch jednorazowych i podpasek,

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek)

Wrzucamy:

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

szkła okularowego,

szkła żaroodpornego,

zniczy z zawartością wosku,

żarówek i świetlówek,

reflektorów,

opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

luster,

szyb okiennych i zbrojonych,

monitorów i lamp telewizyjnych,

termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

aluminiowe puszki po napojach i sokach,

puszki po konserwach,

folię aluminiową,

metale kolorowe,

kapsle, zakrętki od słoików,

zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

butelek i pojemników z zawartością,

opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

opakowań po olejach silnikowych,

części samochodowych,

zużytych baterii i akumulatorów,

puszek i pojemników po farbach i lakierach,

zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

gałęzie drzew i krzewów,

skoszoną trawę, liście, kwiaty,

trociny i korę drzew,

resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:

kości zwierząt,

odchodów zwierząt,

popiołu z węgla kamiennego,

leków,

drewna impregnowanego,

płyt wiórowych i MDF,

ziemi i kamieni,

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Uwaga na odpady niebezpieczne

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Informację o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

Ograniczenie składowania odpadów na rzecz ich ponownego użycia i recyklingu – to działania, które wpisują się w model gospodarki o obiegu zamkniętym – jednego z elementów wspomagających realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

UWAGA! Okresy przejściowe – na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Ochrony Środowiska