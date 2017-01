data dodania: 26.01.2017

Oddziały i szkoły sportowe – konsultacje rozporządzenia

MEN skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Konsultacje potrwają do 23 lutego 2017 r. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września br.

W projekcie rozporządzenia zostały określone zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

Określono minimalną liczbę uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia,

tj. 20 uczniów – niezbędną do uzyskania statusu oddziału sportowego.

Zmniejszenie liczby uczniów tego oddziału – już po uzyskaniu powyższego statusu – nie będzie powodować jego utraty.

W projekcie zaproponowano również możliwość tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego (dotychczas mogły być tworzone tylko szkoły mistrzostwa sportowego).

Istotną zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad organizacji szkolenia sportowego w oddziałach i szkołach jest wskazanie, że szkolenie sportowe w oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego będzie prowadzone w ramach zajęć sportowych w oparciu

o programy szkolenia sportowego opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe.

Zaproponowano takżę obowiązek realizowania programów szkolenia sportowego. Będą one odbywały się w oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z ww. jednostkami.

Projekt przewiduje również przepis przejściowy zapewniający możliwości rozpoczęcia szkolenia sportowego – w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 – w klasie VII i VIII szkoły podstawowej. Propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska w zakresie umożliwienia szkolenia sportowego uczniom kończącym klasę VI.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej