data dodania: 20.01.2017

Stosowanie kas rejestrujących w 2017 r.

W 2017 r. warunki zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących określa nowe rozporządzenie. Aktualnie jest to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177). Wprowadziło ono kilka zmian w stosunku do stanu prawnego obowiązującego do końca 2016 r.

W 2017 r. w grupie podmiotów zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania pojawiły się jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki i zakłady budżetowe.

Jednostki samorządowe są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, jeżeli:

a) na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy centralizacyjnej, albo

b) ich jednostki lub zakłady budżetowe na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Ta grupa podmiotów zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania pojawiła się w rozporządzeniu w sprawie zwolnień ze względu na dokonaną od 1 stycznia 2017 r. centralizację rozliczeń VAT samorządów. W praktyce umożliwia to kontynuowanie stosowania dotychczasowych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Warto też odnotować, że od 1 stycznia 2017 r. przy sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pojawił się dodatkowy warunek zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Ich sprzedaż jest zwolniona z tego obowiązku tylko w przypadku, gdy zostanie w całości udokumentowana fakturą.

Minister Rozwoju i Finansów zachował dotychczasowy katalog czynności (dostaw towarów i świadczenia usług), które obowiązkowo powinny być ewidencjonowane w kasie rejestrującej. W przypadku usług obowiązek ten został jednak złagodzony w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. I tak nie muszą być ewidencjonowane:

● usługi, w przypadkach gdy podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej (dotyczy to wszystkich usług wymienionych w § 4 rozporządzenia jako obowiązkowo ewidencjonowane w kasie),

● usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze (z wyjątkiem usług notarialnych) i doradztwa podatkowego, jeżeli:

– są opłacane za pośrednictwem poczty, banku lub skok-u,

– z ewidencji i dowodów zapłaty wynika, jakiej konkretnie czynności usługa dotyczyła,

– są świadczone wyłącznie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie z wykorzystaniem tych środków,

● usługi opieki medycznej świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas znajduje się lista czynności, których nie trzeba ewidencjonować w kasie rejestrującej. W katalogu tym zostały zachowane dotychczasowe zwolnienia, jednak w kilku przypadkach wprowadzono jako dodatkowy warunek zwolnienia konieczność udokumentowania danej czynności fakturą.

Otóż warunek udokumentowania czynności fakturą pojawił się w przypadku następujących czynności:

● usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) – poz. 21 załącznika,

● usług wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi – poz. 26 załącznika,

● usług związanych z obsługą rynku nieruchomości – poz. 27 załącznika,

● dostaw towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji – poz. 50 załącznika.

W katalogu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania pojawiło się też nowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania (poz. 51 załącznika). Obejmuje ono usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Źródło: BIULETYN Głównego Księgowego