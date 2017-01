data dodania: 17.01.2017

Zasady stosowania czwartej cyfry „7” i „8” klasyfikacji

W związku z wątpliwościami pojawiającymi się w zakresie stosowania po stronie wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego czwartej cyfry „7” i „8”, redakcja "PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej" zwróciła się do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Pytania zadane przez redakcję:

Czy jednostka samorządu terytorialnego, która realizuje zadania z udziałem środków UE i finansuje ponoszone wydatki z własnych środków, które po rozliczeniu zostaną jej zwrócone, stosuje czwartą cyfrę „8”? Czy czwarta cyfra „7” stosowana jest w jednostkach samorządu terytorialnego tylko wtedy, kiedy jednostka ta otrzymała zaliczkę na realizację zadania z udziałem środków z UE? Czy są ogólne zasady, kiedy jednostki mają stosować czwartą cyfrę „7”, a kiedy czwartą cyfrę „8”, czy też zależy to od Instytucji Płatniczej?



Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

Czwartą cyfrę paragrafu „7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich” stosuje się, jak stanowi jej objaśnienie, dla wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich.

Czwartą cyfrę paragrafu „8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich” stosuje się natomiast do oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (do których stosowana jest czwarta cyfra 5 lub 1) oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich, a także z wyjątkiem wydatków oznaczonych cyfrą 9. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wydatków ponoszonych na finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną. Stosuje się go również do wydatków, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa.

W ocenie Ministerstwa Finansów, jednostka samorządu terytorialnego, która realizuje zadania z udziałem środków UE pochodzących z płatności budżetu środków europejskich i finansuje ponoszone wydatki z własnych środków, które po rozliczeniu zostaną jej zwrócone, stosuje wówczas czwartą cyfrę paragrafu „7”.

Podstawą zaklasyfikowania wydatku do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej, jak i stosowania czwartej cyfry jest ustalenie rodzaju tego wydatku, który w tym przypadku dotyczy realizacji programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich.

W przypadku płatności z zakresu wspólnej polityki rolnej, samorządy otrzymują środki na finansowanie wyprzedzające Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Środki z powyższego tytułu trafiają do samorządów w zależności od rodzaju działania poprzez budżety wojewodów lub pożyczki udzielane przez BGK ze środków rozchodów budżetu państwa. Jednostka samorządu terytorialnego może realizować wydatki w ramach PROW 2014–2020 z własnych środków, w sytuacji spełniania niezbędnych warunków wynikających z tego Programu. W takim przypadku wydatki te powinny być ujmowane w paragrafie z czwartą cyfrą „8”, gdyż nie pochodzą one z budżetu środków europejskich, lecz stanowią wydatki pochodzące z budżetu JST, które zostaną zrefundowane przez agencję płatniczą.

Czwartą cyfrę paragrafu „7” należy przyjąć w przypadku, gdy przekazywane przez Agencję Płatniczą środki (zarówno refundacja finansowania wyprzedzającego, jak i zaliczka w części unijnej) pochodzą z budżetu środków europejskich.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że ostateczną decyzję o sposobie klasyfikowania środków podejmuje, zgodnie z dyspozycją art. 53 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który ma szczególną wiedzę m.in. na temat źródła finansowania, podmiotu przekazującego środki oraz ich przeznaczenia, tj. rodzaju/charakteru ponoszonych wydatków.

(pismo MF z 2 grudnia 2016 r.)

Źródło: PORADNIK Rachunkowości Budżetowej