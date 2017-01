data dodania: 17.01.2017

Zapowiedzi działań MEN dla pracowników oświaty

Minister Edukacji wystosowała do dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty list, w którym wskazuje m.in., jakie czynności i kroki dotyczące pracowników oświaty zostaną podjęte w najbliższym czasie przy wprowadzaniu reformy edukacji.

Główne zagadnienia poruszone w liście:

W sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego informacji będą udzielać też kuratorzy oświaty.

We wszystkich województwach działają powołane przez kuratorów regionalne zespoły koordynacyjne.

Do końca marca kontynuowane będą spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół oraz samorządowcami.

Do końca marca samorządy przygotują uchwały w sprawie nowej sieci szkół. Uchwały te nie będą stanowiły podstawy do likwidacji gimnazjum lub szkół innego typu. Zawierać będą one jednak rozwiązania dotyczące przekształcenia dotychczasowego gimnazjum oraz kształt nowej sieci szkół.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotuje materiały i przeprowadzi konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia oraz konsultantów i doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów. Szkolenia zostaną zrealizowane przed końcem obecnego roku szkolnego.

W ministerstwie powstał Zespół do spraw wdrażania reformy. Jego zadaniem jest wspieranie nauczycieli, rodziców i samorządów w okresie zaplanowanej reorganizacji polskiego systemu edukacji.

Przyjęte rozwiązania mają zabezpieczać dodatkowe miejsca pracy dla nauczycieli.

W listopadzie 2016 r. ma powstać Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W budżecie na 2017 r. zaplanowano środki na niewielką waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.



Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej