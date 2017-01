data dodania: 03.01.2017

Ustalenie statusu na potrzeby JPK od 1 stycznia 2017 r.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK. Podatnicy VAT, którzy prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek co miesiąc przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację o prowadzonej ewidencji (tj. JPK_VAT). Przesyłają ją w terminie do 25. dnia następnego miesiąca i wskazują miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Stosownie do ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw informację o prowadzonej ewidencji składa się za miesiące od 1 lipca 2016 r. Przepisy przewidują jednak dwa wyjątki:

Za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. informacji JPK_VAT nie składają mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. informacji JPK_VAT nie składają mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia MF, "duzi" podatnicy z sektora finansów publicznych mogą złożyć JPK_VAT za okres lipiec-grudzień 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

UWAGA! Obowiązek przesyłania informacji w formacie JPK mają też jednostki nieposiadające statusu przedsiębiorcy, ale wypełniające kryteria rocznego obrotu netto oraz średniorocznego zatrudnienia właściwe dla grup przedsiębiorców.

W celu zakwalifikowania jednostki do kategorii mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, wystarczy, by przesłanki określone dla danej kategorii przedsiębiorców w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jednostka spełniała w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Przesłanki decydujące o zakwalifikowaniu do danej kategorii przedsiębiorców (tj. średnioroczne zatrudnienie oraz przekroczenie danego poziomu osiągniętego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu) muszą być spełnione łącznie.

Aby jednostka miała status mikroprzedsiębiorcy (i tym samym nie musiała przesyłać JPK od 1 stycznia 2017 r.), nie może przekroczyć maksymalnej wielkości średniorocznego zatrudnienia (10 pracowników) w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Dodatkowo przynajmniej jeden ze wskaźników finansowych (tj. roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu) nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro.

W przypadku przesłanek wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, zamiast badania osiągniętego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, można alternatywnie wziąć pod uwagę sumę aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników i obrót przelicza się w odniesieniu do dwóch ostatnich lat obrotowych. Lata obrotowe określa się zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości w odniesieniu do konkretnej sytuacji jednostki. W większości przypadków lata te pokrywają się z latami kalendarzowymi. Jeśli lata kalendarzowe i obrotowe pokrywają się, to dla określenia statusu jednostki w 2017 r. (jako mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy) bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016. W przypadku obliczania średniorocznego zatrudnienia pracowników nie zaokrągla się wyniku do pełnej osoby.

Źródło: Ministerstwo Finansów