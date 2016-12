data dodania: 30.12.2016

Zawieranie nieodpłatnych umów zlecenia w 2017 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uznało, że po zmianie przepisów nadal możliwe będzie zawieranie nieodpłatnych zleceń (chodzi przede wszystkim o podejmowanie różnych nieodpłatnych staży czy praktyk). Opinię tę należy jednak traktować ostrożnie, gdyż nowe regulacje nie zawierają wyłączeń dotyczących stawki minimalnej, opartych jedynie na woli stron.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje w swoich wyjaśnieniach, że wprowadzenie dla zleceniobiorców i samozatrudnionych od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawki godzinowej nie eliminuje z obrotu prawnego nieodpłatnych umów zlecenia czy o świadczenie usług. Tego rodzaju umowy nadal mogą być zawierane nieodpłatnie, jeżeli tak wynika z ich treści.

Należy pamiętać, że ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zawiera pewne wyjątki w zakresie konieczności stosowania stawki minimalnej godzinowej przy umowach zlecenia i o świadczenie usług (art. 8d tej ustawy). Jednak dotyczą one konkretnego katalogu umów, wyróżnionych przez przedmiot umowy czy jej zapisy wskazujące na swobodę wyboru miejsca, czasu i wynagrodzenie prowizyjne. Nie ma w niej żadnego odniesienia do kwestii możliwości uzgodnień stron w zakresie niższego wynagrodzenia lub jego braku.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu zawiera natomiast zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi (art. 8a ust. 4 tej ustawy).

Interpretacja dająca możliwość dalszego zawierania umów nieodpłatnych jest w rezultacie przyzwoleniem na „otwarcie furtki” dla omijania przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Można byłoby np. zawierać zlecenia „mieszane”, w których część usług byłaby wykonywana nieodpłatnie, co pozwalałoby niejako na „uśrednienie” wynagrodzenia i doprowadzenie realnie do zarobków poniżej stawki minimalnej. Warto o tę kwestię zapytać jednak Państwową Inspekcję Pracy, gdyż to inspekcja będzie kontrolować prawidłowość wypłacania wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż stawka minimalna.

Przeczytaj więcej >>