data dodania: 30.12.2016

Będą nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne będą mogły być udzielane w walucie, w której klient uzyskuje większość dochodów, a udzielać ich będą mogły tylko te podmioty, które nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego - zakłada projekt ustawy o kredycie hipotecznym, który w czwartek 29 grudnia 2016 r. przyjął rząd.

Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wprowadza, jak poinformowało w komunikacie CIR, kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami.(…)

"Nowe przepisy powinny przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumenta zarówno na rynku kredytów konsumenckich i kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (kredytów hipotecznych). Mają też zapewnić kompetentną weryfikację zdolności kredytowej klientów oraz zabezpieczyć ich przed nierzetelną reklamą" - głosi komunikat CIR.

Projekt dostosowuje polskie prawo do postanowień unijnej dyrektywy, która ma zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy o kredyt związany z nieruchomościami - zaznaczyło CIR.

Wprowadzane rozwiązania to m.in.: udzielanie kredytów tylko przez banki i SKOK-i; nie będą mogły ich udzielać np. firmy pożyczkowe; udzielanie kredytów w walucie, w której klient uzyskuje większość dochodów; zakaz uzależniania udzielenia kredytu od zakupu przez konsumenta innego produktu finansowego.

Ponadto, dodało CIR, projekt wprowadza regulacje zabezpieczające klientów przed reklamami kredytów hipotecznych, które mogłyby wprowadzać w błąd lub budzić oczekiwania dotyczące ich dostępności lub kosztu, które nie zostaną spełnione w rzeczywistości. "Informacje reklamowe i marketingowe dotyczące kredytów hipotecznych mają być jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne. Wprowadzono minimalny katalog informacji ogólnych dotyczących umowy o kredyt hipoteczny, jakie trzeba będzie udostępnić konsumentowi na trwałym nośniku lub w postaci elektronicznej – przed zawarciem umowy o kredyt" - czytamy w komunikacie CIR.

"Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego lub agent będzie musiał przekazać konsumentowi decyzję kredytową na trwałym nośniku w 21 dniu od dnia otrzymania wniosku. Wraz z decyzją kredytową klient otrzyma formularz informacyjny dotyczący kredytu. Decyzja kredytowa wraz formularzem informacyjnym będzie wiążąca dla kredytodawcy przez co najmniej 14 dni (w tym czasie klient będzie mógł się zastanowić, czy odpowiadają mu warunki kredytu)" - podało CIR.

Przed zawarciem umowy o kredyt kredytodawca będzie musiał dokonać oceny zdolności kredytowej konsumenta. Klient – bez podania przyczyny – będzie miał 14 dni na odstąpienie od umowy kredytowej od dnia jej zawarcia.

"Uniezależniono wynagrodzenie personelu dokonującego oceny zdolności kredytowej od ilości zaakceptowanych wniosków. Ma to zapobiec sytuacji, gdy pracownik banku lub SKOK-u podwyższa zdolność kredytową klienta, aby zwiększyć swoje wynagrodzenie. Przyjęto, że jeśli ocena zdolności kredytowej nie została wykonana prawidłowo, to bank lub SKOK nie będą mogły z tego powodu rozwiązać lub zmienić umowy o kredyt hipoteczny, chyba że jest to korzystne dla klienta i on się na to zgodzi" - informuje CIR.

W projekcie zaproponowano także rozwiązania, które umożliwią restrukturyzację zadłużenia w przypadku, gdy konsument nie będzie w stanie spłacać zobowiązań.

KNF będzie prowadzić w systemie teleinformatycznym rejestr pośredników kredytowych, do którego wpisywani będą pośrednicy kredytu hipotecznego, agenci oraz pośrednicy kredytu konsumenckiego. Projekt wprowadza także obowiązkowy rejestr pozabankowych instytucji pożyczkowych udzielających kredytów konsumenckich i pośredników kredytu konsumenckiego - dodało CIR.

Ustawa ma wejść w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP